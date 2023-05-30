«Нова» подписала австралийского волейболиста Аршдипа Досанджа
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Австралийский волейболист Аршдип Досандж продолжит карьеру в новокуйбышевском клубе «Нова».
«Связующий сборной Австралии Аршдип Досандж в следующем сезоне будет пасовать в нашей команде! Рост игрока – 205 см.
В своей карьере Аршдип получал опыт в чемпионатах многих стран: Финляндии, Швейцарии, Франции, Катара, Турции, Италии и Германии. Прошедший сезон он заканчивал в польской «Бельско-Бяле», а теперь усилит нашу команду! Просим любить и жаловать!» — написала пресс-служба клуба в социальных сетях.
У Досанджа также есть опыт участия в международных соревнованиях – это чемпионат Азии AVC – 2019 в Иране.
В сезоне-2022/2023 Суперлиги «Нова» заняла предпоследнее место — 15-е из 16. Им удалось сохранить прописку в элите на следующий сезон.
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