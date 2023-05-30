Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Нова» подписала австралийского волейболиста Аршдипа Досанджа

«Нова» подписала австралийского волейболиста Аршдипа Досанджа
Комментарии

Австралийский волейболист Аршдип Досандж продолжит карьеру в новокуйбышевском клубе «Нова».

«Связующий сборной Австралии Аршдип Досандж в следующем сезоне будет пасовать в нашей команде! Рост игрока – 205 см.

В своей карьере Аршдип получал опыт в чемпионатах многих стран: Финляндии, Швейцарии, Франции, Катара, Турции, Италии и Германии. Прошедший сезон он заканчивал в польской «Бельско-Бяле», а теперь усилит нашу команду! Просим любить и жаловать!» — написала пресс-служба клуба в социальных сетях.

У Досанджа также есть опыт участия в международных соревнованиях – это чемпионат Азии AVC – 2019 в Иране.

В сезоне-2022/2023 Суперлиги «Нова» заняла предпоследнее место — 15-е из 16. Им удалось сохранить прописку в элите на следующий сезон.

Материалы по теме
Итальянский доигровщик русского происхождения Олег Антонов стал игроком «Новы»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023