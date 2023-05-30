Ирина Фетисова покинула волейбольный клуб «Динамо». Она продолжит карьеру в Турции

Центральная блокирующая Ирина Фетисова покинула волейбольный клуб «Динамо» (Москва). 28-летняя российская спортсменка продолжит карьеру в турецкой команде «Фенербахче».

«Ира, спасибо за игру! Центральная блокирующая Ирина Фетисова после восьми сезонов в «Динамо» покидает нашу команду в статусе пятикратной чемпионки России, двукратной обладательницы Кубка России и Суперкубка России, а также победительницы Спартакиады сильнейших. Также Ира в составе нашей команды выиграла серебро и бронзу чемпионата страны.

Ира, спасибо за классные блоки, молниеносные атаки и профессионализм! Желаем успехов в новом чемпионате!» — написала пресс-служба московского волейбольного клуба «Динамо» в своём телеграм-канале.