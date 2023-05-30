Канадский доигровщик Джон Гордон Перрин покинул «Локомотив»

Канадский доигровщик Джон Гордон Перрин покинул новосибирский «Локомотив». В сезоне-2022/2023 он выступал за итальянскую «Верону», а затем, 20 февраля, присоединился к «Локомотиву». По обоюдному согласию итальянского и российского клубов было принято решение о расторжении контракта в «Вероне» и возвращении волейболиста в Новосибирск для решающих встреч в чемпионате России.

За российский клуб Перрин провёл в сезоне 17 матчей и набрал 154 очка (девять эйсов и 20 блоков). В составе железнодорожников канадец стал обладателем бронзовой медали в чемпионате России – 2023.

Свою первую медаль в российском чемпионате Перрин также завоевал в составе красно-зелёных, став серебряным призером чемпионата России — 2022. Тогда за сезон-2021/2022 Гордон сыграл в 42 матчах, набрав 393 очка (45% эффективности атак, 38 блоков и 25 эйсов).