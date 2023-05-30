Канадский доигровщик Джон Гордон Перрин покинул «Локомотив»

Канадский доигровщик Джон Гордон Перрин покинул новосибирский «Локомотив». В сезоне-2022/2023 он выступал за итальянскую «Верону», а затем, 20 февраля, присоединился к «Локомотиву». По обоюдному согласию итальянского и российского клубов было принято решение о расторжении контракта в «Вероне» и возвращении волейболиста в Новосибирск для решающих встреч в чемпионате России.
За российский клуб Перрин провёл в сезоне 17 матчей и набрал 154 очка (девять эйсов и 20 блоков). В составе железнодорожников канадец стал обладателем бронзовой медали в чемпионате России – 2023.
Свою первую медаль в российском чемпионате Перрин также завоевал в составе красно-зелёных, став серебряным призером чемпионата России — 2022. Тогда за сезон-2021/2022 Гордон сыграл в 42 матчах, набрав 393 очка (45% эффективности атак, 38 блоков и 25 эйсов).
- 30 мая 2023
-
18:42
-
14:31
-
11:54
-
10:58
- 29 мая 2023
-
22:24
-
22:04
-
09:55
- 26 мая 2023
-
11:24
-
10:24
- 25 мая 2023
-
17:20
- 24 мая 2023
-
00:52
- 23 мая 2023
-
16:39
-
16:20
-
10:37
- 22 мая 2023
-
20:52
-
20:40
-
19:03
-
17:19
-
11:39
-
10:40
-
10:40
-
10:05
-
09:50
-
08:15
- 21 мая 2023
-
23:00
-
22:00
-
09:54
-
09:30
- 20 мая 2023
-
11:26
- 19 мая 2023
-
15:39
-
15:21
- 18 мая 2023
-
13:32
- 17 мая 2023
-
18:44
-
15:13
-
13:50