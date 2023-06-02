Олимпийский чемпион Юрий Бережко покидает новосибирский «Локомотив»

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Лондона-2012, доигровщик Юрий Бережко покидает новосибирский «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.
39-летний Бережко присоединился к «Локомотиву» перед стартом минувшего сезона, переехав в Новосибирск из Казани. Юрий не только укрепил линию доигровки команды, но и на протяжении всего года делился незаменимым опытом с молодыми игроками «Локомотива». Также Бережко был капитаном «Локомотива», пока диагональный Павел Круглов восстанавливался после операции.
По итогам сезона-2022/2023 Бережко вместе с «Локомотивом» стал бронзовым призёром чемпионата страны. Именно Юрий стал лучшим игроком последнего матча серии за третье место.
За сезон в составе железнодорожников Бережко сыграл в 39 матчах (123 партии), набрал 173 очка. Также он 474 раза сыграл на приёме (49% успешных приёмов).
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