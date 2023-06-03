Доигровщик Максим Пурин покинул «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. По данным «БИЗНЕС Онлайн», игрок продолжит карьеру в «Нове» из Новокуйбышевска.
35-летний волейболист провёл за «Динамо-ЛО» в общей сложности восемь сезонов и 243 матча. Он выступал за клуб с 2014 по 2019 годы, выиграв с ним в 2016-м золотые медали Высшей лиги «А».
Затем Пурин отыграл один год в оренбургском «Нефтянике», где стал самым результативным игроком команды и одним из главных бомбардиров чемпионата России, а в 2020-м вернулся в «Динамо-ЛО».
В минувшем сезоне команда из Соснового Бора заняла шестое место в Суперлиге. В четвертьфинальной серии «Динамо-ЛО» уступило «Зениту» из Санкт-Петербурга 1-2. В сериях за пятое-восьмое места клуб сначала выиграл у «Факела» из Нового Уренгоя, а затем уступил белгородскому «Белогорью».
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