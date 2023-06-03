Чемпионка России — 2023 Бибина подписала контракт с «Динамо-Ак Барс»

Чемпионка России — 2023, многократная обладательница Кубка России либеро Мария Бибина перешла из московского «Динамо» в «Динамо-Ак Барс», сообщает официальный сайт казанского клуба.

Воспитанница самарского волейбола дебютировала в суперлиге в краснодарском «Динамо» в 2013 году. В составе этого клуба она провела семь лет и за это время дважды выигрывала Кубок ЕКВ (2015, 2016), дважды становилась обладателем Кубка России (2014, 2015) и завоевала серебро на клубном чемпионате мира.

С 2020 по 2023 годы Бибина выступала за московское «Динамо». Там коллекция ее наград пополнилась серебром (2021) и бронзой (2022) чемпионатов России, а в прошлом сезоне она стала обладательницей Кубка страны, чемпионкой Суперлиги и победительницей Всероссийской спартакиады в составе сборной Москвы. Также в прошлом году она провела свой первый матч за сборную России.