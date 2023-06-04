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Женская сборная России по волейболу опустилась в рейтинге FIVB на девятое место

Женская сборная России по волейболу опустилась в рейтинге FIVB на девятое место
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Женская сборная России по волейболу заняла девятое место в обновлённом рейтинге, размещённом на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

У российской команды 277,59 балла. Ранее российские волейболистки занимали восьмое место в рейтинге. Лидером рейтинга FIVB является женская сборная Бразилии, набравшая 378,94 балла.

Рейтинг FIVB женских волейбольных сборных (топ-10):
1. Бразилия — 378,94 балла.
2. США — 368,00.
3. Сербия — 358,35.
4. Италия — 357,87.
5. Китай — 350,97.
6. Турция — 327,13.
7. Япония — 325,39.
8. Польша — 291,25.
9. Россия — 277,59.
10. Доминиканская Республика — 260,93.

Напомним, российские волейболистки отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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