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Блокирующая «Динамо» Фетисова рассказала, за счёт чего удалось победить в ЧР

Блокирующая «Динамо» Фетисова рассказала, за счёт чего удалось победить в ЧР
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Блокирующая московского «Динамо» Ирина Фетисова рассказала, за счёт чего бело-голубым удалось победить в чемпионате России – 2022/2023.

«Вы знаете, когда начался чемпионат, все паблики, группы и волейбольное сообщество обсуждали, что «Динамо» – самый возрастной клуб и там собрались одни бабушки. Итог каков? Мы выиграли все титулы. Поэтому возраст – всего лишь цифры. И то, что меня позвали… Господи, мне лишь 28! Да, там есть молодые девчонки. И?

В этом сезоне, насколько я знаю, по статистическим данным мы самая защитная команда, то есть во взаимодействии компонентов блок-защита мы были лучшими. В принципе, за счёт этого у нас было очень много доигровок, которые мы реализовывали и за счёт этого выигрывали. Конечно, мы и проигрывали матчи, потому что невозможно каждый раз держать высокий уровень, у всех команд бывают спады», — сказала Фетисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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