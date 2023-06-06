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Блокирующая сборной России рассказала, верит ли в скорое возвращение россиян на турниры

Блокирующая сборной России рассказала, верит ли в скорое возвращение россиян на турниры
Ирина Фетисова
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Блокирующая сборной России Ирина Фетисова рассказала, верит ли в скорое возвращение россиян на международные турниры.

«Если жить без надежды, то совсем уже будет как-то грустно. Все верят, что в скором времени нас допустят. Посмотрим, как будет. Знаю только, что Всероссийская федерация волейбола делает всё возможное, чтобы нас допустили до соревнований. Раз пока не допустили, не всё так просто. Пока все игровые виды спорта не выступают, значит, договориться очень сложно», — сказала Фетисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Ирина Фетисова является чемпионкой Европы (2015), пятикратной победительницей (2016, 2017, 2018, 2019, 2023), серебряным (2021) и бронзовым (2022) призёром чемпионата России, двукратной обладательницей (2018, 2022), трёхкратным серебряным (2016, 2019, 2020) и бронзовым призёром (2022) Кубка России.

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