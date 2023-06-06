Один из лучших бомбардиров Суперлиги Кирилл Клец перешёл в казанский «Зенит»

25-летний диагональный Кирилл Клец перешёл из кемеровского «Кузбасса» в казанский «Зенит», где станет конкурентом Максима Михайлова, сообщает пресс-служба «Зенита».
Клец начал профессиональную карьеру в системе новосибирского «Локомотива». Сезон-2017/2018 он на правах аренды провёл в болгарской «Монтане», а сезон-2018/2019 – в австрийском «Тироле», который играл в чемпионате Германии. Затем Клец выступал за красноярский «Енисей» (2019–2022) и «Кузбасс» (2022/2023).
В минувшем сезоне Кирилл стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 501 очко в 30 матчах и уступив только марокканцу Мохамеду Аль Хачдади из «Белогорья». Рослый волейболист (210 см) стал четвёртым по очкам в среднем за сет (4,73) и вторым в лиге по показателю выигранных/проигранных мячей (+299).
В составе сборной России Клец сыграл три матча: в Лиге наций — 2019 и на чемпионате Европы – 2021.
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