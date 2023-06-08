Состав «Волеро» пополнила ещё одна российская волейболистка — Анастасия Ляшко
Поделиться
18-летняя центральная блокирующая «Тулицы» Анастасия Ляшко перешла во французский «Волеро».
«Волеро» становится сильнее в центре! Рады сообщить о приезде юной Анастасии Ляшко из российского клуба «Тулица». Она дополнит состав чемпионов Франции и надеется блистать на французских площадках. Здоровья и удачи!» — сообщается в соцсетях «Волеро».
Москвичка Ляшко, чей рост составляет 197 см, начинала играть в молодёжной команде казанского клуба «Динамо-Ак Барс». В сезоне-2021/2022 она дебютировала в Суперлиге в составе подмосковного «Заречье-Одинцово», откуда год назад перешла в «Тулицу», где выступала как за основную, так и за молодёжную команду.
Отметим, что в «Волеро» уже играют Виктория Кобзарь, Елизавета Кочурина, Анна Котикова и Алина Попова.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
23:43
-
18:57
-
16:51
-
16:33
-
13:04
- 6 июня 2023
-
18:46
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
09:50
-
08:15
- 5 июня 2023
-
18:45
-
18:36
- 4 июня 2023
-
09:45
- 3 июня 2023
-
02:58
-
02:18
-
01:28
- 2 июня 2023
-
23:00
- 30 мая 2023
-
18:42
-
14:31
-
11:54
-
10:58
- 29 мая 2023
-
22:24
-
22:04
-
09:55
- 26 мая 2023
-
11:24
-
10:24
- 25 мая 2023
-
17:20
- 24 мая 2023
-
00:52
- 23 мая 2023
-
16:39
-
16:20
-
10:37
- 22 мая 2023
-
20:52
-
20:40
-
19:03
Партнерский контент