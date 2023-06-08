Состав «Волеро» пополнила ещё одна российская волейболистка — Анастасия Ляшко

18-летняя центральная блокирующая «Тулицы» Анастасия Ляшко перешла во французский «Волеро».

«Волеро» становится сильнее в центре! Рады сообщить о приезде юной Анастасии Ляшко из российского клуба «Тулица». Она дополнит состав чемпионов Франции и надеется блистать на французских площадках. Здоровья и удачи!» — сообщается в соцсетях «Волеро».

Москвичка Ляшко, чей рост составляет 197 см, начинала играть в молодёжной команде казанского клуба «Динамо-Ак Барс». В сезоне-2021/2022 она дебютировала в Суперлиге в составе подмосковного «Заречье-Одинцово», откуда год назад перешла в «Тулицу», где выступала как за основную, так и за молодёжную команду.

Отметим, что в «Волеро» уже играют Виктория Кобзарь, Елизавета Кочурина, Анна Котикова и Алина Попова.