Волейболистки Евдокимова и Синицына перешли в московское «Динамо»
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Блокирующая Екатерина Евдокимова и связующая Елизавета Синицына пополнили состав московского «Динамо», сообщает пресс-служба волейбольного клуба.
Евдокимова на протяжении трёх прошлых сезонов выступала в составе калининградского «Локомотива». В составе клуба волейболистка дважды становилась чемпионкой России (2021, 2022). Ранее Евдокимова играла за «Уралочку-НТМК». Синицына ранее играла за клуб «Динамо-Ак Барс». В 2020 году в составе казанской команды связующая завоевала золото чемпионата России.
Напомним, московское «Динамо» стало чемпионом России сезона-2022/2023. В финальной серии волейболистки «Динамо» оказались сильнее калининградского «Локомотива». Серия завершилась со счётом 3-1 в пользу московской команды.
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