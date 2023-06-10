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Двукратная чемпионка ОИ по волейболу Раиса О’Фаррилл скончалась в возрасте 51 года

Двукратная чемпионка ОИ по волейболу Раиса О’Фаррилл скончалась в возрасте 51 года
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Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Раиса О’Фаррилл ушла из жизни в возрасте 51 года в Гаване, сообщает Voleibol Cubano. О причинах смерти экс-спортсменки не сообщается.

Напомним, О'Фаррилл играла на позиции связующей. В составе национальной команды Кубы О'Фаррилл стала олимпийской чемпионкой в 1992 и 1996 годах, а также выиграла чемпионат мира в 1994 году. На том чемпионате мира кубинская женская сборная не отдала соперницам ни одной партии. После завершения спортивной карьеры О'Фаррилл работала детским тренером.

Международная федерация волейбола (FIVB) выразила глубочайшие соболезнования кубинскому волейбольному сообществу, а также родным и близким в связи с потерей Раисы О'Фаррилл.

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