Московское «Динамо» объявило о переходе волейболистки Анны Хабибрахмановой

19-летняя либеро Анна Хабибрахманова стала волейболисткой «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.

«Аня, добро пожаловать в «Динамо»!» — говорится в сообщении пресс-службы волейбольной команды.

С 2019 по 2022 год Хабибрахманова выступала за дубль череповецкой «Северянки», после чего перешла в «Волеро» из Цюриха (Швейцария), за который играла в прошлом сезоне. В составе сборных России Хабибрахманова выиграла юниорский чемпионат мира по волейболу (2021) и чемпионат Европы (2020).

Напомним, московское «Динамо» стало чемпионом России сезона-2022/2023. В финальной серии волейболистки «Динамо» оказались сильнее калининградского «Локомотива». Серия завершилась со счётом 3-1 в пользу московской команды.