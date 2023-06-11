Московское «Динамо» объявило о переходе волейболистки Анны Хабибрахмановой
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19-летняя либеро Анна Хабибрахманова стала волейболисткой «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба.
«Аня, добро пожаловать в «Динамо»!» — говорится в сообщении пресс-службы волейбольной команды.
С 2019 по 2022 год Хабибрахманова выступала за дубль череповецкой «Северянки», после чего перешла в «Волеро» из Цюриха (Швейцария), за который играла в прошлом сезоне. В составе сборных России Хабибрахманова выиграла юниорский чемпионат мира по волейболу (2021) и чемпионат Европы (2020).
Напомним, московское «Динамо» стало чемпионом России сезона-2022/2023. В финальной серии волейболистки «Динамо» оказались сильнее калининградского «Локомотива». Серия завершилась со счётом 3-1 в пользу московской команды.
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