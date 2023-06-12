Сборная Японии лидирует после четырёх туров группового этапа мужской Лиги наций
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Завершились матчи четвёртого тура мужской волейбольной Лиги наций.
После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу групповой стадии национальная команда Японии, которая выиграла все свои четыре матча и имеет в своём активе 12 очков. На втором месте находится сборная США, которая набрала 9 очков.
Замыкает тройку национальная команда Аргентины, которая также набрала 9 очков.
Отметим, в четвёртом туре сборная США уступила Бразилии, а Польша потерпела поражение в матче с Сербией. Эти поражения стали первыми для этих национальных сборных.
Сборная Японии сейчас остаётся единственной командой, которая идёт без поражений на групповой стадии турнира.
Напомним, в зону плей-офф Лиги наций пройдут восемь лучших команд из групповой стадии.
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