Сборная Японии лидирует после четырёх туров группового этапа мужской Лиги наций

Завершились матчи четвёртого тура мужской волейбольной Лиги наций.

После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу групповой стадии национальная команда Японии, которая выиграла все свои четыре матча и имеет в своём активе 12 очков. На втором месте находится сборная США, которая набрала 9 очков.

Замыкает тройку национальная команда Аргентины, которая также набрала 9 очков.

Отметим, в четвёртом туре сборная США уступила Бразилии, а Польша потерпела поражение в матче с Сербией. Эти поражения стали первыми для этих национальных сборных.

Сборная Японии сейчас остаётся единственной командой, которая идёт без поражений на групповой стадии турнира.

Напомним, в зону плей-офф Лиги наций пройдут восемь лучших команд из групповой стадии.