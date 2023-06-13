Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 13 июня

Сегодня, 13 июня, состоятся матчи 5-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Китая, США, Японии, Сербии, Канады и другие. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня.

Доминиканская Республика – Польша – 12:00.

Китай – Канада – 15:30.

Хорватия – США – 23:30.

Япония – Сербия – 3:00 (в ночь на 14 июня).

Напомним, после четырёх туров в турнирной таблице групповой стадии Лиги наций лидируют национальные команды Польши и Китая, имеющие в своём активе 11 очков. На третьем месте находится сборная США, которая набрала девять очков. По итогам групповой стадии в зону плей-офф Лиги наций пройдут восемь лучших команд.