Выступающий на позиции диагонального за сборную Италии Иван Зайцев почтил память своего отца, легендарного советского волейболиста Вячеслава Зайцева, который вчера, 12 июня, ушёл из жизни вследствие серьёзного заболевания, связанного с онкологией.

В своём профиле в социальных сетях волейболист выложил несколько совместных фотографий с отцом.

«Прощай, папа… Удачной дороги, и теперь отдыхай, если сможешь», — подписал фотографии Зайцев.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Напомним, Вячеслав Зайцев — олимпийский чемпион Игр-1980, серебряный призёр двух Олимпиад, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель Игр доброй воли, семикратный чемпион Европы, кавалер Ордена В.А. Платонова. В чемпионатах СССР он на протяжении 18 лет защищал цвета одного клуба – ленинградского «Автомобилиста». При этом он завершал карьеру игрока уже в Италии и Швейцарии.