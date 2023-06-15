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Италия, Турция, Германия и Бразилия одержали победы в пятом туре женской Лиги наций

В Гонконге и Бразилиа прошли четыре заключительных матча 5-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций.

В Китае в трёх партиях Италия обыграла Болгарию, а Турция – Нидерланды. В столице Бразилии хозяйки площадки в трёх сетах победили Южную Корею, а немки в четырёх взяли верх над Таиландом.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня.

Италия – Болгария – 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)

Нидерланды – Турция – 0:3 (29:21, 21:25, 15:25)

Германия – Таиланд – 3:1 (25:20, 25:13, 19:25, 25:23)

Бразилия – Южная Корея – 3:0 (31:29, 25:16, 25:16)

По итогам пяти туров Турция, Бразилия и Германия занимают в таблице четвёртое, пятое и шестое места соответственно. На счету этих команд по четыре победы при одном поражении. Выше расположились Китай, Польша и США, выигравшие по пять матчей.

Из групповой стадии в плей-офф Лиги наций пройдут 8 лучших команд из 16.