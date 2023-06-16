Грбич — о рейтинге FIVB: Россия прошла бы на Игры без единого матча за два года. Безумие!

Главный тренер мужской сборной Польши по волейболу Никола Грбич высказался о положении национальной команды России в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB) и распределении очков в рейтинге.

«Сборная России была бы первой, если бы играла, но она не играет. Если бы российской команде разрешили участвовать в Олимпийских играх, она бы прошла на соревнования на основании своего рейтинга, не сыграв ни одного матча за два года. Это безумие! Система рейтинга устроена так, чтобы никто не оставался на вершине слишком долго. Ты можешь выиграть десять матчей подряд, а потом проиграть кому-то вроде Сербии или Болгарии, и это будет стоить тебе десять очков. Настоящее безумие», — приводит слова Грбича Sport.pl.