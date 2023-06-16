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Лаварини о рейтинге сборной России: получается, лучше вообще не играть — так не проиграешь

Лаварини о рейтинге сборной России: получается, лучше вообще не играть — так не проиграешь
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Главный тренер женской сборной Польши по волейболу Стефано Лаварини высказался о системе присуждения очков в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

«Система присуждения очков в рейтинге немного странная. Например, сборная России была отстранена от международных турниров, но сохранила очки, заработанные два года назад. Получается, лучше вообще не играть, потому что так, по крайней мере, не проиграешь. Команда, которая проигрывала матч за бронзу чемпионата мира или финал, получала несколько очков в рейтинге после турнира или даже имела меньше очков после соревнований, чем до них. И речь идёт о команде, попавшей в топ-4! Это абсурд. Должна быть какая-то награда за такие достижения», — приводит слова Лаварини Sport.pl.

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