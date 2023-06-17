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Болельщики пожаловались на организационные проблемы в Гонконге на женской Лиге наций

Болельщики пожаловались на организационные проблемы в Гонконге на женской Лиге наций
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Болельщики и медиа пожаловались на организационные недочёты в ходе проведения гонконгской серии матчей женской Лиги наций, сообщает «твиттер» Vsever 2.0.

На арене «Гонконг Колизеум» возникали проблемы с освещением, а с потолка во время матчей на игровую площадку капает жидкость, которую приходится дополнительно убирать. Вторая партия встречи Польша – Нидерланды – 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) из-за ошибки на табло была закончена досрочно, хотя фактически голландки успели набрать только 24 очка.

Также из-за слишком плотного расписания число телетрансляций игр остаётся недостаточным.

На второй игровой неделе Лиги наций в Гонконге играют Китай, Польша, Доминиканская Республика, Канада, Болгария, Италия, Нидерланды и Турция. Остальные восемь сборных проводят матчи в Бразилиа.

На первой неделе команды играли в Анталье и Нагое, а на третьей отправятся в Сувон и Бангкок, финальная часть пройдёт в Арлингтоне в США.

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