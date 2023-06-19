«Было что-то «вау». Связующий Абаев рассказал о жизни и волейболе в Европе

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев поделился воспоминаниями от жизни и игры в болгарской «Монтане» и французском «Пуатье».

«Я туда приехал сырым, ребенком, которому было интересно играть со взрослыми дядями. И было классно. В Европе рос в плане уровня организации. В Болгарии не такой богатый чемпионат. Это сейчас у них появляются деньги, они подписывают неплохих игроков. Тогда было скучнее в плане бюджетов – не сказать, что были очень классные условия. Я играл в небольшом городе, но организация была на хорошем уровне: билеты, гостиницы, переезды – всё устраивало. Я ехал туда играть и набираться опыта, а не раскатывать губу – не было люкс номеров.

В бытовом плане? Прикольно, что во Франции я мог спуститься из дома, взять свежеиспеченный круассан, сесть в машину и поехать на тренировку. Мне понравилось. Жизнь там дорогая, да. Но я там был один: нас кормили, поили, одевали, обували. Мне надо было только играть в волейбол. К тому же, в моей команде играла живая легенда Йохан Штопс – немецкий диагональный, который феерил в своей сборной и на клубном уровне. Для меня это было что-то «вау», да и его стремление, желание как-то помочь мне и что-то дать тоже удивило», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.