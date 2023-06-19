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FIVB отреагировала на претензии Польши по поводу высокого рейтинга России

FIVB отреагировала на претензии Польши по поводу высокого рейтинга России
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Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением на фоне недовольства новой системой присуждения очков в мировом рейтинге. Ранее представители сборной Польши раскритиковали действующую систему из-за того, что Россия не может потерять высокие позиции в рейтинге, не участвуя в соревнованиях.

«Российские команды отстранены, а их очки заморожены. Однако их рейтинг может измениться из-за результатов других команд. На данный момент игры Лиги наций находятся на очень ранней стадии, FIVB продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право изменить решение в будущем», — приводит слова представителя федерации Sport.pl.

Напомним, по решению FIVB в прошлом году после приостановки участия в соревнованиях из-за событий на Украине результаты выступления сборной России были заморожены до отмены. Именно поэтому команда Российской Федерации теперь снова на третьем месте, а впереди лишь олимпийские чемпионы Токио – французы и чемпионы мира прошлого года – итальянцы.

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