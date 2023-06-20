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Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 20 июня

Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 20 июня
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Сегодня, 20 июня, состоятся матчи 5-го тура групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Ирана, Германии, Японии, Канады, Аргентины, Словении, США, Сербии, Нидерландов, Китая, Бразилии и Болгарии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Иран – Германия – 14:00
Япония – Канада — 14:00.
США– Сербия — 17:30.
Аргентина – Словения – 18:00.
Нидерланды — Китай — 21:00.
Бразилия – Болгария — 21:30.

После четырёх сыгранных туров в общем зачёте лидирует сборная Японии, у которой 12 набранных очков. На втором месте расположилась национальная команда США. Американские волейболисты набрали девять очков. Аргентинцы, словенцы и бразильцы заработали столько же очков.

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