Финал Кубка России по пляжному волейболу пройдёт в Кемерове
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Финал Кубка России по пляжному волейболу состоится в Кемерове, сообщает пресс-служба Федерации волейбола Кемеровской области. Соревнования пройдут с 13 по 16 июля 2023 года.
В турнире примут участие 32 мужские и 32 женские команды. Напомним, прежде финалы Кубка России по пляжному волейболу проходили в Москве и Анапе.
Предварительное расписание турнира:
13 июля (четверг)
- 9:00–19:00 — игры в группах
14 июля (пятница)
- 9:00–19:00 — игры в группах
15 июля (суббота)
- 9:00–12:20 — 24 раунд
- 12:20–15:40 — 16 раунд
- 15:40–19:00 — 1/4 финала
16 июля (воскресенье)
- 10:00, 11:00 — полуфиналы (женщины)
- 12:00, 13:00 — полуфиналы (мужчины)
- 16:00 — игра за 3-е место (женщины)
- 17:00 — игра за 3-е место (мужчины)
- 18:00 — финал (женщины)
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