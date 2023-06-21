Финал Кубка России по пляжному волейболу пройдёт в Кемерове

Финал Кубка России по пляжному волейболу состоится в Кемерове, сообщает пресс-служба Федерации волейбола Кемеровской области. Соревнования пройдут с 13 по 16 июля 2023 года.

В турнире примут участие 32 мужские и 32 женские команды. Напомним, прежде финалы Кубка России по пляжному волейболу проходили в Москве и Анапе.

Предварительное расписание турнира:

13 июля (четверг)

9:00–19:00 — игры в группах

14 июля (пятница)

9:00–19:00 — игры в группах

15 июля (суббота)

9:00–12:20 — 24 раунд

12:20–15:40 — 16 раунд

15:40–19:00 — 1/4 финала

16 июля (воскресенье)