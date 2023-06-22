Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 22 июня

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Сегодня, 22 июня, состоятся матчи групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Китая, Италии, Японии, Бразилии, Сербии, Германии, Канады, Болгарии, Нидерландов, Польши, Словении, Кубы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Китай – Италия – 14:00.

Япония – Бразилия – 14:00.

Сербия – Германия – 17:30.

Канада – Болгария – 17:30.

Нидерланды – Польша – 21:00.

Словения – Куба – 21:30.

После шести сыгранных туров первое место занимает сборная Японии. Вторую строчку делят две команды: Словения и США. На третьей строчке расположились аргентинские и бразильские волейболисты.