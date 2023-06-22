Волейболистка Федоровцева: в Европе ощущалось давление, но это не мешало играть

Российская волейболистка «Фенербахче» Арина Федоровцева рассказала о давлении, которое ощущала во время выступлений в Европе в Лиге чемпионов, а также отметила, что присутствие других россиянок в турецкой команде помогает ей.

«В Европе ощущалось давление, но это не мешало мне играть. Мы играли и выигрывали. Что касается присутствия других россиянок в нашей команде, это, конечно, помогает. Между нами есть связь, нам легко сыграться. Поэтому всегда хорошо, когда россиянки переходят к нам», — приводит слова Федоровцевой Voleybol Plus.

Напомним, помимо Федоровцевой, за «Фенербахче» выступает россиянка Анна Лазарева. В начале июня клуб объявил о подписании соглашения с блокирующей сборной России Ириной Фетисовой.