Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты матчей 24 июня, турнирная таблица

Завершились матчи игрового дня в мужской волейбольной Лиге наций. Сборная Японии укрепила своё лидерство, одержав восьмую победу подряд.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Польша – США – 0:3 (22:25, 18:25, 19:25).

Япония – Аргентина – 3:2 (25:18, 25:22, 31:33, 22:25, 15:12).

Бразилия – Словения – 3:1 (23:25, 25:21, 26:24, 25:21).

Нидерланды – Иран – 3:2 (16:25, 25:16, 21:25, 25:17, 15:10).

Китай – Германия – 3:1 (23:25, 25:18, 25:19, 25:21).

Канада – Франция – 0:3 (17:25, 21:25, 21:25).

После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Японии, в активе которой восемь побед и 22 очка. На второй позиции с семью победами и 21 очком располагается команда США. Третью строчку занимают словенские волейболисты (шесть побед и 18 очков).

На данный момент самым результативным игроком является волейболист сборной Нидерландов Нимир Абдель-Азиз, на счету которого 146 очков. На втором месте – японец Юки Исикава (142 очка). Тройку лидеров замыкает ещё один японец Ран Такахаши, набравший 137 очков.