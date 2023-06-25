Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты матчей 24 июня, турнирная таблица

Завершились матчи игрового дня в мужской волейбольной Лиге наций. Сборная Японии укрепила своё лидерство, одержав восьмую победу подряд.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня
Польша – США – 0:3 (22:25, 18:25, 19:25).
Япония – Аргентина – 3:2 (25:18, 25:22, 31:33, 22:25, 15:12).
Бразилия – Словения – 3:1 (23:25, 25:21, 26:24, 25:21).
Нидерланды – Иран – 3:2 (16:25, 25:16, 21:25, 25:17, 15:10).
Китай – Германия – 3:1 (23:25, 25:18, 25:19, 25:21).
Канада – Франция – 0:3 (17:25, 21:25, 21:25).
После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Японии, в активе которой восемь побед и 22 очка. На второй позиции с семью победами и 21 очком располагается команда США. Третью строчку занимают словенские волейболисты (шесть побед и 18 очков).
На данный момент самым результативным игроком является волейболист сборной Нидерландов Нимир Абдель-Азиз, на счету которого 146 очков. На втором месте – японец Юки Исикава (142 очка). Тройку лидеров замыкает ещё один японец Ран Такахаши, набравший 137 очков.
- 25 июня 2023
-
00:27
-
00:00
- 24 июня 2023
-
23:12
-
19:15
-
18:29
-
18:06
-
11:25
-
10:40
-
08:00
-
00:24
- 23 июня 2023
-
19:52
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
08:00
- 22 июня 2023
-
23:40
-
22:31
-
08:00
-
00:30
- 21 июня 2023
-
17:00
-
15:26
-
08:00
-
04:26
- 20 июня 2023
-
15:35
-
09:00
- 19 июня 2023
-
12:14
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:28
- 18 июня 2023
-
08:00
-
05:00