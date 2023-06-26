Турция обыграла Украину в финале Золотой Евролиги по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Турции в финальном матче «Золотой Евролиги». Игра завершилась победой турецкой сборной в пяти сетах – 3:2.
Ранее, на пути к финалу украинские волейболисты одолели сборную Хорватии (3:1), Турция обыграла Чехию (3:2).
Сборная Украины играла в финале Золотой Евролиги второй раз за три года – в 2021 Турция уже обыгрывала их в решающем матче. В 2017 году украинская команда получила титул.
Турция в качестве чемпиона «Золотой Евролиги» выступит в Кубке претендентов, победитель которого станет участником следующего сезона Лиги наций.
В матче за третье место сборная Хорватии добилась уверенной побед над Чехией (3:0).
Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины
«Финал четырёх».
Финал
Турция – Украина – 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)
Матч за 3-е место
Хорватия – Чехия – 3:0 ( 25:23, 25:18, 25:20)
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