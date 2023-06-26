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Турция обыграла Украину в финале Золотой Евролиги по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Турции в финальном матче «Золотой Евролиги». Игра завершилась победой турецкой сборной в пяти сетах – 3:2.

Ранее, на пути к финалу украинские волейболисты одолели сборную Хорватии (3:1), Турция обыграла Чехию (3:2).

Сборная Украины играла в финале Золотой Евролиги второй раз за три года – в 2021 Турция уже обыгрывала их в решающем матче. В 2017 году украинская команда получила титул.

Турция в качестве чемпиона «Золотой Евролиги» выступит в Кубке претендентов, победитель которого станет участником следующего сезона Лиги наций.

В матче за третье место сборная Хорватии добилась уверенной побед над Чехией (3:0).

Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины

«Финал четырёх».

Финал

Турция – Украина – 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Матч за 3-е место

Хорватия – Чехия – 3:0 ( 25:23, 25:18, 25:20)