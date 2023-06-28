Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 28 июня

Сегодня, 28 июня, состоятся очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды США, Польши, Японии, Турции, Китая, Сербии, Бразилии и Италии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

США — Польша – 9:30.

Япония — Турция – 13:00.

Китай — Сербия – 13:00.

Бразилия — Италия – 16:30.

После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Польши, в активе которой семь побед и 20 очков. На второй позиции с семью победами и 19 очками команда США. На третью строчку поднялись немецкие волейболистки (семь побед и 19 очков).

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Доминиканской Республики Брейлин Мартинез, на счету которой 167 очков. На втором месте – канадка Алекса Грэй (163 очка). Третье место делят немка Ханна Ортманн и Мелисса Варгас из Турции – по 162 очка.