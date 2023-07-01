Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 1 июля

Сегодня, 1 июля, состоятся очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Канады, Италии, Германии, Сербии, Нидерландов, Японии, Китая, Доминиканской Республики, Южной Кореи, Хорватии, США и Таиланда.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня
Сербия — Доминиканская Республика – 4:30.
Южная Корея – Китай – 8:00.
Италия – Хорватия – 9:00.
Германия – США – 11:30.
Нидерланды – Канада – 13:00.
Таиланд – Япония – 16:30.
Турнирную таблицу возглавляет сборная Польши, которая накануне одержала девятую победу в 11 матчах и набрала 26 очков. На втором месте команда США, в активе которой девять побед в десяти матчах и 24 очка. На третьем месте турецкие волейболистки (восемь побед и 26 очков).
Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Польши Магдалена Стысяк, на счету которой 226 очков. На втором месте – Гайла Гонсалес из Доминиканской Республики (213). На третьей позиции – канадка Алекса Грей (206).
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