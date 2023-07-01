Стало известно, как выглядят мячи, которыми будут играть волейболисты в чемпионате России

Стало известно, как выглядят мячи, которыми будут играть российские волейболисты в новом сезоне в ходе чемпионата России. Информацией поделилась связующая «Ленинградки» Анна Матиенко, которая опубликовала фото инвентаря в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Анны Матиенко

На смену привычным сине-жёлтым мячам японской фирмы Mikasa, как и обещала Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), пришли мячи отечественного производства. На мячах, которые продемонстрировала Матиенко, заметны и индивидуальные особенности стилизации инвентаря под клуб: их украшает надпись «Ленинградка», а также обозначения «VL-100» — посвящение столетию волейбола — и «ВФВ». Новый цвет тоже не совсем привычен: выбрана бело-синяя расцветка.

Мячи отечественного производства будут использоваться в розыгрышах Кубка 100-летия, Кубка России – 2023 и чемпионата страны в сезоне-2023/2024.