Андрей Титич продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга
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Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с доигровщиком Андреем Титичем, который ранее выступал за нижегородский АСК.
«Добро пожаловать, Андрей! Это уже третий игрок нижегородской команды, который в межсезонье пополнил состав нашего клуба», – написано на официальном сайте волейбольного клуба.
В прошедшем чемпионате России Титич провёл 36 матчей (124 партии) и набрал в общей сложности 305 очков (2,46 в среднем за сет) при показателе полезности «+20» (атака – 256, подача – 20, блок – 29).
После успешного выступления в прошедшем сезоне соперники выкупили у АСК трёх основных игроков – связующего Константина Тюшкевича, диагонального Павла Железнякова и блокирующего Артёма Довганя.
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