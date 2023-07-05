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Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня

Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 5 июля, продолжатся матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Бразилии, Канады, Нидерландов, Польши, Словении, Германии, Болгарии, США и Кубы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Канада – Нидерланды — 10:00.
Польша – Словения – 14:00.
Германия – Болгария – 3:00.
Бразилия – Нидерланды – 6:00
США — Куба – 6:30

Турнирную таблицу на данный момент уверенно возглавляет сборная Японии, в активе которой девять побед и ни одного поражения. На втором месте с семью победами американские волейболисты. Третью строчку занимает сборная Бразилии, в активе которой шесть побед.

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