Наталия Перейра продлила контракт с московским «Динамо»

Женский волейбольный клуб из Москвы «Динамо» продлил контракт с бразильской доигровщицей Наталией Перейрой на сезон-2023/2024, об этом сообщил клуб в своём телеграм-канале. Для спортсменки это будет третий сезон в московской команде.

В составе «Динамо» Наталия становилась победительницей и серебряным призёром чемпионата России, стала обладательницей Кубка России. В прошлом сезоне по сумме всех матчей Наталия набрала 381 очко, из которых 305 очков в атаке, 55 на блоке и 21 эйс, эффективность в атаке составила 40%.

Напомним, после окончания сезона стало известно, что казанское «Динамо» приглашало спортсменку к себе в команду, но волейболистка решила остаться в Москве на следующий сезон.