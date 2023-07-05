Наталия Перейра продлила контракт с московским «Динамо»
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Женский волейбольный клуб из Москвы «Динамо» продлил контракт с бразильской доигровщицей Наталией Перейрой на сезон-2023/2024, об этом сообщил клуб в своём телеграм-канале. Для спортсменки это будет третий сезон в московской команде.
В составе «Динамо» Наталия становилась победительницей и серебряным призёром чемпионата России, стала обладательницей Кубка России. В прошлом сезоне по сумме всех матчей Наталия набрала 381 очко, из которых 305 очков в атаке, 55 на блоке и 21 эйс, эффективность в атаке составила 40%.
Напомним, после окончания сезона стало известно, что казанское «Динамо» приглашало спортсменку к себе в команду, но волейболистка решила остаться в Москве на следующий сезон.
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