Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня
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6 и 7 июля состоялись матчи третьей недели в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня
Канада — Италия — 2:3 (14:25, 25:23, 20:25, 25:23, 9:15).
Китай — Словения — 1:3 (21:25, 20:25, 26:24, 23:25).
Аргентина — Германия — 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).
Сербия — Куба — 3:2 (19:25, 25:23, 25:21, 22:25, 15:11).
Польша — Бразилия — 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:21).
Болгария — Иран — 3:2 (21:25, 25:21, 22:25, 25:22, 15:11).
Первые две позиции в таблице всё так же занимают Япония и США, у обеих команд по 24 очка. На третье место благодаря победе в матче с Бразилией вышла сборная Польши.
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