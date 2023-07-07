Международная федерация волейбола обновила правила смены спортивного гражданства

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала поправки в правила смены спортсменами гражданства для выступления под флагом другой страны. Сообщается, что новый регламент вступит в силу 21 сентября 2023 года.

Введены более строгие правила к требованиям о проживании спортсмена на территории страны, гражданство которой он планирует получить. Теперь волейболисты должны жить на территории государства минимум три года (ранее срок составлял два года).

Также вводится дополнительное общее условие, согласно которому спортсмены, желающие сменить гражданство, не должны иметь в своём прошлом официально сыгранных матчей за основную сборную страны своего происхождения.

Отдельно в заявлении отмечается, что вводится новая система административных сборов, которые игрок должен уплатить за смену федерации. Вместо фиксированного взноса создаётся система гибких сборов, которые зависят от инвестиций родной страны в спортсмена и от разницы в уровнях категории спортивных федераций.