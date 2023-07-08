Российская доигровщица Яна Щербань перешла в «Трентино»

33-летняя российская волейболистка Яна Щербань, играющая на позиции доигровщицы, будет выступать за итальянский клуб «Трентино». Таким образом, Щербань уже третий год подряд проведёт в итальянской серии А, ранее Яна представляла «Савино Дель Бене» (Скандиччи).

«Я перешла из Скандиччи, в котором не смогла найти постоянное место в основе, как это всегда случалось со мной в прошлом. Но у меня много энергии и решимости, чтобы вернуться на свой уровень и стать главным героем нового клуба. Я рада, что смогу привнести свой опыт в «Трентино» — клуб, который с первых наших встреч поразил меня энтузиазмом и амбициями. Руководитель и тренер рассказали мне о целях на сезон, надеюсь, благодаря слаженной командной работе они будут реализованы», — приводит слова Щербань пресс-служба клуба.