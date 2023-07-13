Китайские волейболистки вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв сборную Бразилии

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Женская сборная Китая по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. В четвертьфинальном матче китайские волейболистки нанесли поражение соперницам из Бразилии со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:23).

Самым результативным игроком матча стала центральная блокирующая сборной Бразилии Таиса де Менезес, принесшая команде 18 очков. 16 очков на счету капитана команды Габриэлы Гимараес. В составе сборной Китая 16 раз отличилась Ли Инин, 14 — Гун Сянюй, 13 — Синьюэ Юань.

За выход в финал соревнований сборная Китая поборется с национальной командой Польши. Ранее ещё одним полуфиналистом стала сборная США. Следующий соперник американок определяется в эти минуты в противостоянии команд Турции и Италии.

Волейбол. Лига наций. Женщины. 1/4 финала

Бразилия – Китай – 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 23:25).