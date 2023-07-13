Китайские волейболистки вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв сборную Бразилии

Женская сборная Китая по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. В четвертьфинальном матче китайские волейболистки нанесли поражение соперницам из Бразилии со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:23).
Самым результативным игроком матча стала центральная блокирующая сборной Бразилии Таиса де Менезес, принесшая команде 18 очков. 16 очков на счету капитана команды Габриэлы Гимараес. В составе сборной Китая 16 раз отличилась Ли Инин, 14 — Гун Сянюй, 13 — Синьюэ Юань.
За выход в финал соревнований сборная Китая поборется с национальной командой Польши. Ранее ещё одним полуфиналистом стала сборная США. Следующий соперник американок определяется в эти минуты в противостоянии команд Турции и Италии.
Волейбол. Лига наций. Женщины. 1/4 финала
Бразилия – Китай – 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 23:25).
- 14 июля 2023
-
00:25
- 13 июля 2023
-
23:31
-
22:59
-
12:50
-
05:31
-
02:14
- 11 июля 2023
-
03:33
- 10 июля 2023
-
09:30
- 9 июля 2023
-
20:48
-
09:00
-
08:15
- 8 июля 2023
-
16:24
-
09:15
-
09:00
- 7 июля 2023
-
12:17
-
11:13
-
09:03
-
09:00
- 6 июля 2023
-
09:00
-
07:45
- 5 июля 2023
-
19:09
-
15:13
-
09:00
-
06:26
-
04:40
- 4 июля 2023
-
14:03
-
13:10
-
10:56
- 3 июля 2023
-
16:40
- 2 июля 2023
-
18:35
-
18:25
-
08:00
- 1 июля 2023
-
22:40
-
21:03
-
20:35