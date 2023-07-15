Тетюхин высказался о подписании «Белогорьем» первого в Суперлиге китайского волейболиста

Олимпийский чемпион 2012 года, генеральный менеджер сборной России по волейболу и генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал заключение контракта с первым в истории российской Суперлиги китайцем Чжан Цзининем.

«Чжан молодой, амбициозный волейболист. Он отлично владеет практически всеми волейбольными элементами, что отлично для российского волейбола. Отличный парень, который, я уверен, вольётся в наш коллектив и Суперлигу», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В сезоне-2022/2023 Чжан выступал за польский клуб «Трефл Гданьск». В данный момент Цзининь находится в расположении национальной команды, он прибудет в Россию в середине октября.