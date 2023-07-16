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Китай обыграл Польшу в трёх сетах и вышел в финал женской Лиги наций

Китай обыграл Польшу в трёх сетах и вышел в финал женской Лиги наций
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В Арлингтоне (США) на стадионе «Колледж Парк Центр» прошёл первый полуфинальный матч женской Лиги наций. Сборная Китая обыграла Польшу со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23).

Лига наций (ж). 1/2 финала
16 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Польша
Окончен
0 : 3
Китай

Второй полуфинал США – Турция пройдёт 16 июля и начнётся в 3:30 по московскому времени. Проигравший в этой встрече встретится с Польшей в матче за третье место. Эта игра стартует в 22:00 в ночь с 16 на 17 июля мск. Финал турнира с участием сборной Китая начнётся в 1:30 мск 17 июля.

В прошлом году победителем женской Лиги наций была Италия, второе место заняла Бразилия, третье – Сербия. Турция осталась четвёртой. В 2018, 2019 и 2021 годах женскую Лигу наций выигрывала команда США.

С 19 по 23 июля в Гданьске (Польша) пройдёт финальный турнир мужской Лиги наций.

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