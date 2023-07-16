Впервые в истории волейбольной Лиги наций игроки получили «зелёные карточки»

В эти минуты проходит матч за третьей место в турнире Лига наций среди женщин, в котором встречаются команды сборных Польши и США. В третьей партии при счёте 19:17 при атаке польской спортсменки американка Чиака Огбогу призналась в касании на блоке, за что стала первой обладательницей «зелёной» карточки за фэйр-плэй.
Фото: Скриншот трансляции матча
Вторую карточку получила американка Лорен Карлини при счёте 21:16.
Фото: Скриншот трансляции матча
Это делается для того, чтобы соперники реже брали видеопросмотры, которые затягивают матч. Команда, по ходу турнира набравшая наибольшее количество зелёных карточек, получит приз в размере $ 30 тысяч. Метод не новый: его применяли ещё в итальянском футболе, а в сезоне-2018/2019 пробовали и их соотечественники в волейболе.
Напомним, в полуфинальных матчах женской Лиги наций сборная Китая обыграла Польшу со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23), а сборная Турции обыграла США со счётом 3:1 (25:21, 25:14, 24:26, 27:25 ).
В прошлом году победителем женской Лиги наций была Италия, второе место заняла Бразилия, третье – Сербия. Турция осталась четвёртой. В 2018, 2019 и 2021 годах женскую Лигу наций выигрывала команда США.
С 19 по 23 июля в Гданьске (Польша) пройдёт финальный турнир мужской Лиги наций.
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