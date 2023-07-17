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Сборная Польши стала бронзовым призёром женской Лиги наций по волейболу

Сборная Польши стала бронзовым призёром женской Лиги наций по волейболу
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Женская сборная Польши по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций. В воскресенье, 16 июля, команда в матче за третье место обыграла сборную США в пяти сетах. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:25, 17:15).

В финале турнира за победу будут бороться женские сборные Китая и Турции. Их матч начнётся в понедельник, 17 июля, в 1:30 по московскому времени.

В прошлом году победителем женской Лиги наций была сборная Италия, второе место заняла команда Бразилии, третье – Сербии. Сборная Турция осталась четвёртой. В 2018, 2019 и 2021 годах женскую Лигу наций выигрывала команда США.

Женская Лига наций проходит в Арлингтоне (США). С 19 по 23 июля в Гданьске (Польша) пройдёт финальный турнир мужской Лиги наций.

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