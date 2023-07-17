Волейболист Сергей Андрианов погиб в результате несчастного случая в 36 лет

Бывший волейболист «Тюмени» и «Югры-Самотлор» Сергей Андрианов ушёл из жизни в возрасте 36 лет в результате несчастного случая, сообщает «Тюменская арена». Подробности его смерти неизвестны.

За «Тюмень» Андрианов выступал в сезоне-2009/2010, когда команда впервые играла в российской Суперлиге. Также в ходе карьеры Сергей выступал за нижневартовскую «Югру-Самотлор», одинцовскую «Искру», московский МГТУ и «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Также играл за чешский «Брно» и турецкий «Солхан».

В 2005 году в составе сборной России стал чемпионом мира U19 среди юниоров, годом позднее – чемпионом Европы среди молодёжных команд.

Андрианов завершил профессиональную карьеру несколько лет назад, но продолжал заниматься спортом: флорболом, регби, планировал создать команду по волейболу для участия в любительской лиге.

У Сергея остались жена и девятилетняя дочь.