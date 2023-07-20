Польские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций, разгромив бразильцев

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. В четвертьфинальном матче соревнований, решающая стадия которых проходит в Гданьске, хозяева паркета нанесли поражение команде Бразилии со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:20).
Самым результативным в составе польской команды стал доигровщик Александр Сливка, набравший 16 очков. 11 очков на счету доигровщика Вильфредо Леона. В составе бразильцев лучшим был диагональный Алан Соуза, принесший своей команде 15 очков. 10 очков набрал доигровщик Рикардо Лукарелли.
За выход в финал Лиги наций сборная Польши сыграет с командой Японии. Вторую полуфинальную пару составят команды США и Италии.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Гданьск, Польша
Четвертьфинал
Польша – Бразилия – 3:0 (26:24, 25:21, 25:20).
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