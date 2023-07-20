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Определились полуфинальные пары мужской волейбольной Лиги наций

Определились полуфинальные пары мужской волейбольной Лиги наций
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В Гданьске (Польша), где проходит финальная стадия мужской волейбольной Лиги наций, завершились четвертьфинальные матчи и стали известны полуфинальные пары.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Гданьск, Польша
Четвертьфинал

Польша – Бразилия – 3:0 (26:24, 25:21, 25:20).
Япония – Словения – 3:0 (26:24, 25:18, 25:22).
США – Франция – 3:2 (25:21, 25:18, 17:25, 24:26, 15:9).
Италия – Аргентина – 3:0 (25:17, 25:13, 25:14)

За выход в финал сборная Польши сыграет с командой Японии. Вторую полуфинальную пару составят команды США и Италии.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Гданьск, Польша
Полуфинальные пары

Япония – Польша
США – Италия

Полуфинальные матчи пройдут Гданьске (Польша) в субботу, 22 июля. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.

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