Кристенсон: критика игры в России? Возможно, я это прокомментирую, когда уеду отсюда

Американский волейболист Майка Кристенсон, выступающий за казанский «Зенит», отказался давать комментарий по поводу критики в свой адрес за игру в России.

«Возможно, когда уеду из России, прокомментирую это. Пока я здесь, я не хочу этого делать. Всегда есть критика. Что бы я ни сказал, меня будут критиковать, поэтому пока оставлю это без комментариев», — приводит слова Кристенсона Przegląd Sportowy.

Напомним, Кристенсон выступает за казанский «Зенит» с 2021 года. В прошлом сезоне в составе казанского клуба американский волейболист стал чемпионом России. В финальной серии Суперлиги сезона-2022/2023 казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо». Этот титул стал 11-м в истории клуба из Казани.