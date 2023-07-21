Кристенсон: критика игры в России? Возможно, я это прокомментирую, когда уеду отсюда
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Американский волейболист Майка Кристенсон, выступающий за казанский «Зенит», отказался давать комментарий по поводу критики в свой адрес за игру в России.
«Возможно, когда уеду из России, прокомментирую это. Пока я здесь, я не хочу этого делать. Всегда есть критика. Что бы я ни сказал, меня будут критиковать, поэтому пока оставлю это без комментариев», — приводит слова Кристенсона Przegląd Sportowy.
Напомним, Кристенсон выступает за казанский «Зенит» с 2021 года. В прошлом сезоне в составе казанского клуба американский волейболист стал чемпионом России. В финальной серии Суперлиги сезона-2022/2023 казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо». Этот титул стал 11-м в истории клуба из Казани.
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