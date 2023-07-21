Новосибирский «Локомотив» заключил контракт с доигровщиком сборной Болгарии

26-летний доигровщик сборной Болгарии Мартин Атанасов стал игроком новосибирского «Локомотива», сообщается на официальном сайте клуба.

«Добро пожаловать в Локосемью! Вперёд к новым победам!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Мартин Атанасов с 2020 года защищал цвета турецкого клуба «Зираатбанк». В составе команды болгарский волейболист трижды становился чемпионом Турции. Сейчас Атанасов находится в расположении национальной команды Болгарии и готовится к матчам чемпионата Европы и олимпийской квалификации.

Напомним, новосибирский «Локомотив» занял третье место в волейбольной Суперлиге по итогам сезона-2022/2023. Чемпионом России стал казанский «Зенит», серебряные медали завоевали волейболисты московского «Динамо».