Вильфредо Леон вывел Польшу в финал волейбольной Лиги наций
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Мужская сборная Польши по волейболу стала первым финалистом Лиги наций. В полуфинальном матче польские волейболисты нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (19:25, 28:26, 25:17, 25:21).
Самым результативным в составе сборной Польши в полуфинале стал доигровщик Вильфредо Леон, принесший команде 23 очка. 19 очков на счету диагонального Лукаша Качмарека, 14 очков набрал доигровщик Александр Сливка. Лучшим в команде Японии стал капитан команды Юки Исикава, на счету которого 22 очка.
За титул сборная Польши сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором позднее сегодня, 22 июля, встретятся команды США и Италии.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Гданьск, Польша
Полуфинал
Япония – Польша – 1:3 (25:19, 26:28, 17:25, 21:25).
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