Определились финалисты мужской волейбольной Лиги наций — 2023

В Гданьске (Польша), где проходит финальный этап мужской волейбольной Лиги наций, определились финалисты турнира 2023 года. Ими стали команды США и Польши.

Польские волейболисты в полуфинальном матче нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (19:25, 28:26, 25:17, 25:21). А американцы разгромили Италию — 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).

За титул сборная США сыграет с командой Польши. Японские и итальянские волейболисты в очной встрече определят обладателей бронзовых наград. Оба матча пройдут в воскресенье, 23 июля.

Отметим, что команда США дважды играла в финале Лиги наций. В 2019 году уступила сборной России, а в 2022-м – Франции. На счету поляков проигранный финал-2021 с Бразилией. Также отметим, что сборная США дважды (2008, 2014) выигрывала предшественника Лиги наций — Мировую лигу. На счету Польши одна победа в 2012 году.