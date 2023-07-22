Определились финалисты мужской волейбольной Лиги наций — 2023

В Гданьске (Польша), где проходит финальный этап мужской волейбольной Лиги наций, определились финалисты турнира 2023 года. Ими стали команды США и Польши.
Польские волейболисты в полуфинальном матче нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (19:25, 28:26, 25:17, 25:21). А американцы разгромили Италию — 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).
За титул сборная США сыграет с командой Польши. Японские и итальянские волейболисты в очной встрече определят обладателей бронзовых наград. Оба матча пройдут в воскресенье, 23 июля.
Отметим, что команда США дважды играла в финале Лиги наций. В 2019 году уступила сборной России, а в 2022-м – Франции. На счету поляков проигранный финал-2021 с Бразилией. Также отметим, что сборная США дважды (2008, 2014) выигрывала предшественника Лиги наций — Мировую лигу. На счету Польши одна победа в 2012 году.
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